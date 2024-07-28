تقرير 2023.. أرقام مميزة وإشادات عالمية بمنجزات "التحول الصحي"

الدمام - شريف احمد - أصدر برنامج تحول القطاع الصحي تقريره السنوي لمنجزات التحول على مستوى القطاع الصحي لعام 2023 مشتملًا على منجزات تكاملت الجهات المعنية بالقطاع الصحي في تحقيقها على ضوء تطلعات رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى المبادرات التي عملت الجهات على تنفيذها في سبيل الارتقاء بصحة الإنسان.

وتضمن التقرير السنوي إسهاماتٍ ملموسة، وإشاداتٍ عالمية، وأرقامًا ضخمة، تسهم في تحقيق أهداف البرنامج الاستراتيجية التي تتلخص في تسهيل الحصول على الخدمة الصحية، وتحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية.

أبرز المنجزات

ومن أبرز هذه المنجزات: ارتفاع نسبة رضا المستفيدين لتجربة الخدمات الصحية خلال التنويم في المستشفيات من 82.41% في عام 2019 إلى تحقيق نسبة تقدر بـ87.45%، وارتفاع عدد العاملين المؤهلين في التمريض لكل 10,000 من السكان من 581.6 في عام 2019 إلى 733.



إلى جانب ارتفاع نسبة التجمعات السكنية بما فيها الطرفية المغطاة بخدمات الرعاية الصحية الأساسية إلى 96.41%، وغيرها من المنجزات التحولية المذكورة بالتقرير.

مؤشرات ومستهدفات البرنامج

وفيما يتعلق بمؤشرات ومستهدفات البرنامج، فقد حقق تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات خلال العام، إذ ارتفع متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى 77.6 عام.

ويأتي رفع هذا المتوسط نظير حزمة من التحسينات والإسهامات، من بينها تبني مبدأ تعزيز الصحة في كل السياسات وجميع جوانب الحياة، بالإضافة إلى ما طبقته المملكة من سياساتٍ وقرارات تُعنى بتعزيز مستوى الصحة العامة، مثل: نشر ثقافة المشي، وخفض الملح بالأطعمة، والإفصاح عن السعرات الحرارية، وإيقاف الزيوت المهدرجة وغيرها من السياسات.

بالإضافة إلى جهود تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.



تعزيز قدرات القطاع

وشهدت منجزات التحول لعام 2023 موافقات وإطلاقات عدة، تسهم في تعزيز قدرات القطاع، وترسم ملامحه المستقبلية، تضمنت موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة، واكتمال مجموعة من المراحل والمبادرات.

فقد اكتملت المرحلة الأولى من مبادرة التحول المؤسسي لوزارة الصحة بإطلاق جميع التجمعات الصحية، لتؤدي دورها كتجمعات صحية مسؤولة عن صحة السكان، وتدشين منصة "نفيس" على هامش ملتقى الصحة العالمي، وغيرها من الإطلاقات والمبادرات.

ويأتي برنامج تحول القطاع الصحي ضمن برامج رؤية المملكة 2030، ليحقق تطلعاتها في تمكين مجتمع حيوي ينعم فيه المواطن والمقيم بحياة صحية وعامرة، نتاجًا لدعم القيادة الرشيدة التي كانت وما زالت تضع صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها.

