شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وفيات و7 إصابات.. حوادث مرورية مروعة على طريق الطائف - الرياض والان نبدء بالتفاصيل

حادث انقلاب سيارة

الدمام - شريف احمد - استقبل مستشفى الخاصرة العام، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عددًا من الإصابات الناتجة عن حوادث مرورية مروعة وقعت على طريق الطائف - الرياض، اليوم الأحد الموافق 28 يوليو 2024.في الحادث الأول الذي وقع عند الساعة 3:00 صباحًا نتيجة انقلاب سيارة، توفي 3 أشخاص على الفور وأصيب 5 آخرون جرى نقلهم إلى المستشفى بواسطة الهلال الأحمر.وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، جرى تحويل 3 منهم إلى مستشفى القويعية العام لتلقي العلاج في قسم المخ والأعصاب بسبب إصاباتهم الشديدة في الرأس، بينما نُقلت حالة تعاني من كسر في الفك إلى مدينة الملك سعود الطبية، ووُضعت حالة أخرى تحت الملاحظة في قسم التنويم بالمستشفى.وفي الحادث الثاني الذي وقع عند الساعة 7:00 صباحًا نتيجة انقلاب سيارة أيضاً، توفي شخصان على الفور وأصيب آخران.وجري تحويل أحد المصابين إلى مستشفى القويعية العام لعلاجه في قسم المخ والأعصاب، وتتم متابعة الحالة الأخرى في قسم التنويم بالمستشفى.الجدير بالذكر أن فرق مستشفى الخاصرة العام تعمل على الاستجابة السريعة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة والإسعافات الأولية للمصابين وضمان تلقيهم العلاج المناسب وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة.