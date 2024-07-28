شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس شديد الحراة على الشرقية حتى نهاية الأسبوع الجاري والان نبدء بالتفاصيل





رياح وأمطار

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الدمام - شريف احمد - كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل لـ "اليوم" عن توقعات الطقس للأيام القادمة، مشيراً إلى أن المملكة ستشهد تنوعاً كبيراً في الأحوال الجوية بين مناطقها المختلفة وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.وقال إن الطقس سيكون حاراً إلى شديد الحرارة على القطاع الشرقي وشمال شرق المملكة، بما في ذلك حفر الباطن، القيصومة، الأحساء، الدمام، والظهران.وأوضح أن درجات الحرارة ستتراوح بين 45 و47 درجة مئوية، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار في هذه المناطق، مما سيستمر حتى نهاية الأسبوع الجاريوأضاف العقيل، أن الرياح المثيرة للأتربة والغبار ستؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من محافظة الليث إلى منطقة جازان، وكذلك على شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياضوأشار إلى وجود فرصة لهطول أمطار تتراوح من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان وأجزاء منها وصولاً إلى الساحل، وكذلك في منطقة عسير، منطقة الباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.وأوضح أن السحب تتحرك في فصل الصيف من الاتجاه الشرقي إلى الغربي، ما قد يؤدي إلى تأثر المناطق التهامية في منطقة مكة المكرمة وتهامة منطقة الباحة، وتهامة منطقة عسير، ومنطقة جازانأما عن درجات الحرارة في المساء، فقد أشار العقيل إلى أنها ستكون باردة على قمم جبال السروات، مثل مرتفعات بني مالك، منطقة عسير، ومنتزه عسير الوطني.وستصل درجات الحرارة أحياناً إلى 12 درجة مئوية في النماص، تنومة، البشاير، سبت العلايا، بلجرشي، الباحة، المندق، والقرى حتى محافظة الطائف. وتتميز هذه المناطق بدرجات حرارة معتدلة تميل إلى البرودة، خاصة في درجات الحرارة الصغرى