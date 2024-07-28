إصدار 2,478 ترخيصا لجمع التبرعات في المملكة خلال عام

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ويهدف المركز إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري والفني على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه وفق التنظيم.
من جهة أخرى تتكامل الجهود الوطنية في تنمية القطاع غير الربحي بقيادة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ويتم ذلك بتضافر المركز مع 28 وحدة مشرفة فنيا من الجهات الحكومية.
كما يعمل المركز مع شركائه من المنظمات غير الربحية التي يشرف عليها ماليا وإداريا كل وفق الاختصاص الذي ينشط فيه، والمجال التنموي الذي يعمل ضمنه.
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي:
- زيادة عدد المنظمات في القطاع غير الربحي بـ4,640 منظمة.
- تكامل المركز مع الوحدات المشرفة فنيا من الجهات الحكومية بـ 28 وحدة.
- 86.32 % نسبة رضا المستفيدين من خدمات المنظمات غير الربحية.
- 85.5 % ارتفاع نسبة المنظمات الداعمة للأولويات التنموية.
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