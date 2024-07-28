4 مسارات تدريبية وإثرائية للأيتام في عرعر

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وأوضحت الجمعية، أن المسارات هي: المسار التقني، والمسار الثقافي، والمسار الرياضي، والمسار الترفيهي.
وتستهدف أبناء الجمعية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، مشيرة إلى أنه أقيمت برامج متنوعة خلال الأسبوعين الماضيين منها: أساسيات الحاسب الآلي، والتوعية بأهمية التقنية والوعي المالي، ومسابقات ثقافية، وحل ألغاز، وفعاليات رياضية، والمرسم الحر، وألعاب ذكاء، ومسابقات حركية.
وأفادت بأنه ستقام خلال الأسبوع الجاري والقادم فعاليات مصاحبة منها: زيارة مكتبة الطفل بالنادي الأدبي والثقافي بمنطقة الحدود الشمالية، إضافة إلى زيارات عدد من الأماكن الثقافية والترفيهية بمدينة عرعر.
تهدف فعاليات الجمعية إلى استثمار أوقاتهم، وإكسابهم مهارات، وغرس القيم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم، وتمكينهم من أدوات التعلم الذاتي، وإيجاد أجواء تنافسية، وقضاء أوقات ممتعة مثرية ومفيدة.
المسارات الـ4:
- المسار التقني
- المسار الثقافي
- المسار الرياضي
- المسار الترفيهي
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