شكرا لقرائتكم خبر تدشين 7 مهرجانات في صيف 24 بالقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت أمانة منطقة القصيم بالتعاون مع القطاع الخاص بالاستثمار 7 مهرجانات خلال موسم صيف 24، في عدد من المدن والمحافظات التي شهدت إقبالا كبيرا من الزوار، البالغ عددهم أكثر من نصف مليون زائر منذ انطلاقها، نظرا لما تمتلكه من مقومات متنوعة، إضافة إلى احتضانها كثيرا من الفعاليات الترفيهية والثقافية والسياحية المتنوعة، التي تتناسب مع جميع شرائح المجتمع. وأكدت الأمانة الدور المجتمعي للقطاعات البلدية، وأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمار بالمهرجانات والفعاليات التي تزخر بها المنطقة، التي تهدف إلى فتح نافذة تسويقية للأسر المنتجة، وتوفير فرص عمل للشباب خلال تخصيص مساحات لعرض أعمالهم ومواهبهم الفنية والحرفية، وتعزيز السياحة والاستثمار في المنطقة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، لترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يعكس دور الأمانة في تحقيق التنوع والشمول في المهرجانات التي تشهدها المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين 7 مهرجانات في صيف 24 بالقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.