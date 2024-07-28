برنامج تدريبي عن المحميات والتنوع الأحيائي

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وأوضح مدير عام فرع الوزارة المهندس عبدالعزيز الرجيعي، أن الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة بالبيئة وحماية استدامتها، تعد من أهم المهارات الرئيسة لتبادل الخبرات والأفكار، وتحقيق أقصى استفادة من ذوي الخبرات في تحسين الأداء وتعزيز الكفاءات العلمية والعملية لموظفي وزارة البيئة.
من جانبه بين مدرب البرنامج الدكتور نايف الشراري، أن الدورة تشتمل على تعاريف ومفاهيم لمداخل ومبادئ دور المحميات الطبيعية في استدامة وحماية التنوع الأحيائي، خاصة الحياة البرية والبحرية بالمملكة، وطرق معالجة قضاياها، بالإضافة إلى مؤشرات وحالة التنوع الأحيائي الطبيعي بشكل عام بالمملكة من غطاء نباتي وحياة برية وبحرية، والتهديدات الرئيسة للبيئة، والجهود المبذولة من قبل الوزارة في حماية الموارد الطبيعية المتجددة بالمملكة.
مكونات البرنامج:
- دور المحميات في استدامة التنوع الأحيائي.
- طرق معالجة قضاياها.
- مؤشرات وحالة التنوع الأحيائي الطبيعي.
- أبرز التهديدات الرئيسة للبيئة.
- الجهود المبذولة في حماية الموارد الطبيعية.
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