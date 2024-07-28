ضبط كائنات فطرية محنطة قبل بيعها بالرياض

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وأوضحت القوات أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكائنات للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص، مؤكدة أن عقوبة مخالفة عرض منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية دون ترخيص أو مجهولة المصدر غرامة تصل إلى 10,000 ريال لكل كيلوجرام بحسب نوع الكائن الفطري.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أوالحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
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