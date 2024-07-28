شكرا لقرائتكم خبر ضبط كائنات فطرية محنطة قبل بيعها بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مواطنا مخالفا لنظام البيئة؛ لاقتنائه وعرضه كائنات فطرية محنطة دون ترخيص، منها كائنات مهددة بالانقراض في منطقة الرياض، مما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأوضحت القوات أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكائنات للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص، مؤكدة أن عقوبة مخالفة عرض منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية دون ترخيص أو مجهولة المصدر غرامة تصل إلى 10,000 ريال لكل كيلوجرام بحسب نوع الكائن الفطري.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أوالحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.