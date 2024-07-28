تدني مستوى النظافة يتصدر المخالفات الصحية بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر تدني مستوى النظافة المخالفات المضبوطة في المنشآت الصحية بالمنطقة الشرقية. ونفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال النصف الأول للعام الميلادي الحالي، 3447 زيارة للمنشآت الصحية والتجارية في حاضرة الدمام. وأوضحت أمانة الشرقية، أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطبيق الإجراءات اللازمة لتحقيق بيئة صحية سليمة وآمنة في كل المنشآت الصحية، والحرص على المتابعة المستمرة لكل المحلات التي تقدم الأغذية لصحة وسلامة روادها. أبرز المخالفات: تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين.

عدم وجود شهادات صحية.

عدم لبس القفازات.

عدم ارتداء الزي للعمال.

عدم تغطية الرأس.

تداول المواد الغذائية بشكل غير صحيح.

مخالفات التنظيف والطهي.

تدني مستوى النظافة العامة للمنشأة.

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