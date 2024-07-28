شكرا لقرائتكم خبر المملكة الأولى عربيا بعدد مكاتبها الدبلوماسية خارجيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حلت المملكة في الترتيب الأول عربيا والـ24 عالميا بين 66 دولة حول العالم، من حيث عدد المكاتب الدبلوماسية التي لديها في الخارج بـ128 مكتبا في 2024. جاء التصنيف حسب مؤشر معهد لوي للدبلوماسية العالمية للعام الميلادي الحالي. وحسب المؤشر، فإن الدول التي حلت بالمراكز الـ10 الأولى كانت على الترتيب: الصين، أمريكا، تركيا، اليابان، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، البرازيل. الدول التي لديها مكاتب دبلوماسية في الخارج

إسرائيل: 107

ماليزيا: 106

السويد: 102

تايلاند: 97

الفلبين: 94

فنلندا: 90

بنجلاديش: 80

منغوليا: 50

كوريا الشمالية: 43

نيبال: 40

أيسلندا: 17

بوتان: 10

كوريا الجنوبية: 187

المكسيك: 161

كندا: 157

الأرجنتين: 150

هولندا: 149

بولندا: 135

إندونيسيا: 130

المملكة العربية السعودية: 128

أستراليا: 124

باكستان: 121

كولومبيا: 117

جنوب أفريقيا: 114

الصين: 274

الولايات المتحدة: 271

تركيا: 252

اليابان: 251

فرنسا: 249

روسيا: 230

المملكة المتحدة: 225

ألمانيا: 217

إيطاليا: 206

البرازيل: 205

الهند: 194

إسبانيا: 190 (مؤشر الدبلوماسية العالمية لمعهد لوي لعام 2024)

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة الأولى عربيا بعدد مكاتبها الدبلوماسية خارجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.