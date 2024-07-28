المملكة الأولى عربيا بعدد مكاتبها الدبلوماسية خارجيا

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جاء التصنيف حسب مؤشر معهد لوي للدبلوماسية العالمية للعام الميلادي الحالي.
وحسب المؤشر، فإن الدول التي حلت بالمراكز الـ10 الأولى كانت على الترتيب: الصين، أمريكا، تركيا، اليابان، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، البرازيل.
الدول التي لديها مكاتب دبلوماسية في الخارج
إسرائيل: 107
ماليزيا: 106
السويد: 102
تايلاند: 97
الفلبين: 94
فنلندا: 90
بنجلاديش: 80
منغوليا: 50
كوريا الشمالية: 43
نيبال: 40
أيسلندا: 17
بوتان: 10
كوريا الجنوبية: 187
المكسيك: 161
كندا: 157
الأرجنتين: 150
هولندا: 149
بولندا: 135
إندونيسيا: 130
المملكة العربية السعودية: 128
أستراليا: 124
باكستان: 121
كولومبيا: 117
جنوب أفريقيا: 114
الصين: 274
الولايات المتحدة: 271
تركيا: 252
اليابان: 251
فرنسا: 249
روسيا: 230
المملكة المتحدة: 225
ألمانيا: 217
إيطاليا: 206
البرازيل: 205
الهند: 194
إسبانيا: 190
(مؤشر الدبلوماسية العالمية لمعهد لوي لعام 2024)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.