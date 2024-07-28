مشاريع نوعية جديدة لدعم البنية التحتية التقنية بالمملكة

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وتتمتع هذه المراكز بقدرة كهربائية تصل إلى 65 كيلو وات لكل كابينة، إضافة إلى تمتعها بأنظمة كهربائية وميكانيكية بكفاءة تشغيلية عالية.
وتهدف هذه المشاريع إلى زيادة السعة الاستيعابية لمراكز البيانات ورفع كفاءتها التشغيلية حيث ستتمكن من استضافة المشاريع التوسعية، ومبادرات الخدمات والأنظمة المختلفة، مما يضمن استمرارية استضافة الجهات الحكومية في مراكز البيانات التابعة لسدايا بفعالية وكفاءة أعلى.
وتأتي هذه المشاريع كجزء من استراتيجية سدايا لتطوير واستحداث مراكز بيانات مستدامة تم تصميمها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية والمعتمدة من قبل معهد (UPTIME) الجهة العالمية المختصة في تقييم وتصنيف مراكز البيانات حول العالم وبمعدل لفعالية استخدام الطاقة PUE منخفض، ومن شأنها استضافة مبادرات الهيئة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أهداف المشاريع:
- زيادة السعة الاستيعابية لمراكز البيانات.
- دعم مراكز البيانات برفع كفاءتها التشغيلية.
- إتاحة استضافة المشاريع التوسعية.
- استضافة مبادرات الخدمات والأنظمة المختلفة.
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