التزام 8 مراكز لمعايير متلازمة الشرايين التاجية

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وتقدم شهادة التميز للمستشفيات والمراكز الطبية التي سبق لها الحصول على الاعتماد في المعايير الوطنية للمستشفيات كشرط أساسي.
وأكد «سباهي» أنه ماض في استحداث المعايير التخصصية المبنية على أفضل الممارسات الطبية وقياسها من خلال مقيّمين وخبراء في المجال ذاته.
كما أُطلق المركز برنامج الزيارات الخاصة وذلك بتقييم معايير العناية لمتلازمة الشرايين التاجية الحادة في شهر مايو الماضي، حيث يستهدف عددا من مراكز معالجة أمراض وجراحة القلب في كافة مناطق المملكة.
ويستهدف البرنامج في المرحلة المقبلة أقسام العناية القلبية الموجودة في المستشفيات الكبرى للتأكد من التزامها بالمعايير ذاتها.
يذكر أن «سباهي» هو الجهة الرسمية المخولة لمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة، وتكمن مهامه الرئيسة في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية.
أهداف المراكز:
- معالجة أمراض وجراحة القلب في كافة المناطق.
- التأكد من التزام أقسام العناية القلبية بالمعايير.
- تقييم معايير العناية لمتلازمة الشرايين التاجية الحادة.
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