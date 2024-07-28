تعزيز القدرات المحلية في توطين الصناعات العسكرية السعودية

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وعلى هامش المعرض، رعى محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، توقيع الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI»، اتفاقيتين مع «لوكهيد مارتن»، و»إيرباص للطائرات العمودية»، تستهدفان تعزيز القدرات المحلية، ودعم جهود المجموعة لتطوير قطاع الطيران والفضاء في المنطقة.
وتشمل الاتفاقية الأولى انضمام المملكة من خلال شركة سامي السلام لصناعة الطيران إلى مجموعة حصرية مكونة من 14 دولة، تمتلك مراكز خدمة معتمدة لصيانة وإصلاح وعمرة الطائرات C-30 Hercules من شركة لوكهيد مارتن، وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى خدمات تعديل الأنظمة والهياكل، وبموجب الاتفاقية، توفر شركة سامي السلام لصناعة الطيران الدعم لمشغلي هذه الطائرات على المستويين الإقليمي والدولي.
وتنص الاتفاقية الثانية على التزام الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI» بتوطين صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات العمودية، بالشراكة مع «إيرباص للطائرات العمودية»، لتعزيز قدرات المملكة في مجال إصلاح الطائرات العمودية.
أهداف مشاركة الهيئة:
- استعراض إمكانات قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية.
- الإسهام في بناء قدرات صناعية وخدمية في المملكة.
- توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات العسكرية.
- تعزيز دور القطاع العسكري في بناء اقتصاد حيوي.
- تطوير بيئة للصناعات العسكرية تخضع للأنظمة واللوائح.
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