مراقبة أداء تعليم قيادة المركبات بـ69 مدرسة

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ويهدف المشروع إلى تحقيق أفضل مستويات الأداء في التدريب والاختبار على قيادة المركبات بالمملكة واستدامتها من خلال مراقبة أداء مدارس تعليم القيادة وإدارة اختبار السائقين في أكثر من 69 مدرسة في مختلف أنحاء المملكة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن المشروع سينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تشغيل وإدارة الاختبارات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما فيها التقييم المسبق والاختبارات النظرية والعملية، وإعداد وتجهيز الاحتياجات اللازمة، ومواءمة الاختبارات العملية والنظرية وفق الآلية المعتمدة من الإدارة العامة للمرور، وتوفير الاحتياجات التدريبية لموظفيها من الفاحصين والمقيمين.
وأشارت إلى أن نطاق عمل المشروع سيشمل مراقبة مدارس تعليم القيادة من خلال وضع المعايير اللازمة لقياس أدائها مع إجراء خطط عمل مستمرة لمراقبتها ومتابعة تطبيقها بما يتوافق مع مؤشرات قياس الأداء المعتمدة في الأمن العام ممثلا في الإدارة العامة للمرور.
أبرز أهداف المشروع:
- تطوير أداء مدارس تعليم القيادة بالمملكة.
- تحقيق أفضل مستويات الأداء في التدريب والاختبار على قيادة المركبات بالمملكة واستدامتها.
- مراقبة أداء مدارس تعليم القيادة وإدارة اختبار السائقين في 69 مدرسة بمختلف أنحاء المملكة.
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