مراقبة أداء تعليم قيادة المركبات بـ69 مدرسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع مراقبة مدارس تعليم القيادة أمام المهتمين بالقطاع الخاص بنموذج عقد إدارة وتشغيل لمدة 10 أعوام، بما في ذلك فترة الإعداد والتجهيز، التي تستغرق 18 شهرا.

ويهدف المشروع إلى تحقيق أفضل مستويات الأداء في التدريب والاختبار على قيادة المركبات بالمملكة واستدامتها من خلال مراقبة أداء مدارس تعليم القيادة وإدارة اختبار السائقين في أكثر من 69 مدرسة في مختلف أنحاء المملكة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المشروع سينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تشغيل وإدارة الاختبارات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما فيها التقييم المسبق والاختبارات النظرية والعملية، وإعداد وتجهيز الاحتياجات اللازمة، ومواءمة الاختبارات العملية والنظرية وفق الآلية المعتمدة من الإدارة العامة للمرور، وتوفير الاحتياجات التدريبية لموظفيها من الفاحصين والمقيمين.

وأشارت إلى أن نطاق عمل المشروع سيشمل مراقبة مدارس تعليم القيادة من خلال وضع المعايير اللازمة لقياس أدائها مع إجراء خطط عمل مستمرة لمراقبتها ومتابعة تطبيقها بما يتوافق مع مؤشرات قياس الأداء المعتمدة في الأمن العام ممثلا في الإدارة العامة للمرور.

أبرز أهداف المشروع: