دعم مشاركة المرأة في التنمية بـ 41 مشروعا نوعيا

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وتناولت المشاريع والمشاركات المختلفة جوانب متعددة لإحداث تأثير إيجابي لمشاركة المرأة في مسيرة التنمية، وقياس أثرها المباشر على المجتمع، شملت: دراسات وبحوث معمقة حول واقع أدوار المرأة لصالح صناع القرار، والمؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني، ومشاركات متنوعة في ورش عمل، ومبادرات، وندوات، وحملات توعوية؛ بهدف رفع مستوى كفاءة المرأة السعودية، وإبراز مساهماتها ومنجزاتها ودورها الحضاري.
وأنجز المرصد مشروع أسهم في إحداث نقلة نوعية في مسيرة تقدم المرأة، منها: مشروع «دور المرأة السعودية في المجتمع وفي قطاعات الأعمال المختلفة والقطاعات الحكومية» لصالح مجلس شؤون الأسرة، الهادف لإعداد ملف متكامل عن دور المرأة السعودية في المجتمع وفي القطاعات الحكومية خلال عام 1445هـ، ومشروع «نساء رائدات في العمل الخيري في المملكة العربية السعودية»، الهادف لتوثيق تجارب وإسهامات المرأة في بدايات العمل الخيري في المملكة، لصالح جمعية النهضة خلال عام 1444هـ - 1445هـ، ويعد كتابا توثيقيا الأول من نوعه.
وشارك «المرصد» خلال العام الجامعي 1445هـ بحزمة من ورش العمل، والندوات، والجلسات النقاشية، التي تعنى بشؤون المرأة، طرحت خلالها عدة قضايا من بينها: قضايا الصحة النفسية، وتمكين المرأة في بيئة العمل، والتحديات المعاصرة للأسرة.
أبرز المشاريع:
- دراسات حول واقع أدوار المرأة لصالح صناع القرار.
- رفع مستوى كفاءة المرأة السعودية وإبراز مساهماتها.
- دور المرأة في المجتمع وفي قطاعات الأعمال المختلفة.
- توثيق تجارب وإسهامات المرأة في بدايات العمل الخيري.
- قضايا الصحة النفسية، وتمكين المرأة في بيئة العمل.
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