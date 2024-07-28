شكرا لقرائتكم خبر بدائل ودية في تسوية منازعات الاستثمار محليا ودوليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمناقشة البدائل الودية في تسوية منازعات الاستثمار محليا ودوليا، شارك النائب العام سعود المعجب في منتدى كبار المستشارين القانونيين الذي أقامته النيابة العامة في سنغافورة أمس الأول حول موضوعات المنازعات الاستثمارية الدولية.

وناقش النائب العام خلال المنتدى الاتجاهات الحديثة في المملكة والبدائل الودية في تسوية منازعات الاستثمار على الصعيد الوطني والدولي، مشيرا لما توفره الأنظمة والتشريعات في المملكة من بيئة آمنة وملائمة لجذب رؤوس الاستثمار.

وعلى هامش المنتدى التقى المعجب بوزير العدل الكوري بارك سونغ جيه، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القانوني بين المملكة وكوريا، حيث تم تبادل الرؤى والخبرات في المجالات القضائية المختلفة، كما ناقش الجانبان سبل تطوير آليات العمل المشترك في معالجة القضايا القانونية ذات الطابع الدولي.

كما التقى المعجب بالنائب العام لجمهورية الهند آرفينكاتاراماني، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القانوني بين المملكة والهند، وتطوير آليات العمل المشترك في معالجة القضايا القانونية ذات الطابع الدولي.

وأكد النائب العام على البعد التاريخي للعلاقات السعودية، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تأتي تأكيدا على تطوير الأجهزة العدلية والقضائية.

أبرز المناقشات: