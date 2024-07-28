أفراح آل الميمان والعبادي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل اللواء عبدالمحسن عبدالعزيز الميمان، من منسوبي شرطة العاصمة المقدسة، بعقد قران ابنه نايف على ابنة عبدالرحمن حامد العبادي في حفل عائلي. بارك الله للعروسين، ودعواتنا لهما بالحياة السعيدة.

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