المملكة تحصد 5 جوائز عالمية في أولمبياد الفيزياء الدولي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، 5 جوائز عالمية في منافسات «أولمبياد الفيزياء الدولي 2024»، في دورته الـ54 التي أقيمت فعالياتها في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمشاركة 230 طالبا من 46 دولة، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 29 يوليو الحالي. وفاز الطالب مازن الشخص «الصف الثاني الثانوي، من إدارة تعليم الأحساء» بميدالية فضية، متوجا رحلة تدريب في موهبة، تلقى خلالها 2500 ساعة تدريبية، فيما حصد الطالب وسام آل قنبر «الصف الثالث الثانوي، من إدارة تعليم الشرقية»، الميدالية البرونزية، بعد رحلة طويلة من العمل، تلقى خلالها 2700 ساعة تدريبية، وحقق الطالب أحمد فضل الله «الصف الثالث الثانوي، من إدارة تعليم مكة المكرمة» الميدالية البرونزية، بعد رحلة طويلة من العمل، تلقى خلالها 2700 ساعة تدريبية، وحصل الطالب فارس الغامدي «الصف الثاني الثانوي، من إدارة تعليم الرياض»، على الميدالية البرونزية، بعد رحلة طويلة من العمل، تلقى خلالها 2100 ساعة تدريبية، بينما حصل الطالب أحمد عريف «الصف الثالث الثانوي، من إدارة تعليم جدة» على شهادة تقدير، بعد استعداد مكثف تلقى خلاله 2700 ساعة تدريبية.

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