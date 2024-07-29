الرعاية الصحية تغطي 96% من التجمعات السكنية

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كما كشف التقرير عن ارتفاع نسبة رضا المستفيدين لتجربة الخدمات الصحية خلال التنويم في المستشفيات من 82.41% في 2019 إلى تحقيق نسبة تقدر بـ87.45%، وارتفاع عدد العاملين المؤهلين في التمريض لكل 100,00 من السكان من 581.6 في 2019 إلى 733.
ووفقا للتقرير ارتفع متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى 77.6 سنة، ويأتي رفع هذا المتوسط نظيرا لحزمة من التحسينات والإسهامات؛ من بينها تبني مبدأ تعزيز الصحة في كل السياسات وجميع جوانب الحياة، إضافة إلى ما طبقته المملكة من سياسات وقرارات تعنى بتعزيز مستوى الصحة العامة مثل: نشر ثقافة المشي، وخفض الملح بالأطعمة، والإفصاح عن السعرات الحرارية، وإيقاف الزيوت المهدرجة وغيرها من السياسات، إضافة إلى جهود تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.
وشهدت منجزات التحول لعام 2023م موافقات وإطلاقات عدة؛ تسهم في تعزيز قدرات القطاع، وترسم ملامحه المستقبلية، تضمنت موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة.
تقرير 2023
96.4 % من التجمعات مغطاة بالرعاية الصحية.
ارتفاع نسبة الرضا عن خدمات التنويم:
من 82.4 % في 2019
إلى 87.4 % في 2023.
ارتفاع المؤهلين في التمريض لكل 100 ألف:
من 581.6 في 2019 إلى 733 في 2023 .
ارتفاع متوسط العمر المتوقع إلى 77.6 سنة.
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