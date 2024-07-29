شكرا لقرائتكم خبر 250 إعلاميا يشاركون في تغطيات أولمبياد الكيمياء الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك 250 إعلاميا، من مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة محليا وعالميا، في تغطية فعاليات أولمبياد الكيمياء الدولي بنسخته الـ56، الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى.

وعلى هامش الفعاليات زارت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الدكتورة آمال الهزاع، المركز الإعلامي، التقت خلالها بمجموعة من الإعلاميين المشاركين في تغطية الفعاليات، مشيدة بما يبذلونه من جهود لتغطية هذا الحدث العالمي.

وطوال الأيام السبعة الماضية، غطت وكالات الأنباء الدولية والصحف المحلية والأجنبية، والقنوات الفضائية والإذاعات المحلية والمواقع الإخبارية الالكترونية، بمختلف اللغات، هذا الحدث المهم، باهتمام وزخم كبيرين، فيما لم تقتصر الفعاليات على التنافس في المسابقة العلمية، بل شهدت برنامجا ترفيها ثريا للطلبة والمشرفين، تضمن جولات ميدانية للمواقع التراثية والسياحية للتعريف بالثقافة السعودية.

ويشارك في الأولمبياد -الذي يعد أكبر مسابقة دولية لطلاب وطالبات التعليم الثانوي في مجال الكيمياء- 333 طالبا وطالبة من 90 دولة، يشرف عليهم ويوجههم 260 متخصصا عالميا في مجال الكيمياء.

يذكر أن فعاليات الأولمبياد انطلقت في الـ22 من يونيو الحالي، وتستمر حتى الـ 30 من ذات الشهر، بتنظيم من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وبشراكة استراتيجية، مع وزارة التعليم، وجامعة الملك سعود، وترعاها حصريا الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك».