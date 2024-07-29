الجامعة الالكترونية تستقبل 135 ألف متقدم لبرامج البكالوريوس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الجامعة السعودية الالكترونية عن وصول أعداد المتقدمين والمتقدمات عبر بوابة القبول للالتحاق في برامج مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1446هـ، بكافة فروع الجامعة إلى 135819 متقدما ومتقدمة تم استقبال طلباتهم. وحددت الجامعة اليوم موعدا لإعلان نتائج الفرز الأولي للمرشحين والمرشحات للقبول في برامج الجامعة بكافة فروعها. وأشارت الجامعة إلى أن إجراءات القبول الجامعي لهذا العام ستتضمن الفرز على أربع دفعات؛ وذلك للإسهام في تجويد كفاءة إشغال المقاعد المتاحة في الجامعة، وإتاحة الفرصة للمتقدمين والمتقدمات للالتحاق بالجامعة بقبول أكبر عدد من أبناء وبنات الوطن، داعية كافة المتقدمين إلى متابعة طلبات الالتحاق عبر بوابة القبول، كما سيتم الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالقبول عبر القنوات الرسمية للجامعة.

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