طرق مبتكرة لاستخدام فلفل شقراء في الطهي

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يسلط المهرجان الضوء على الفلفل، وإنتاجه، وأهميته عبر مجموعة من الندوات، والفعاليات المصاحبة، والمسابقات للمهتمين والعاملين في المجال الزراعي، يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال، وذلك خلال كثير من الأركان المنوعة، والتي تشمل: مدينة الفلفل، القرية التراثية، منطقة المطاعم والمقاهي، منطقة الألعاب، الركن الريفي، منطقة العروض.
تأتي مشاركة الهيئة في المهرجان ضمن استراتيجيتها لدعم الفعاليات والمهرجانات المتخصصة في فنون الطهي السعودي بمختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار برنامج المشاركة المجتمعية ومهرجانات الطعام المحلية، الذي يسعى إلى تعزيز تجارب مهرجانات الطعام في جميع أنحاء المملكة، وتقديم تجارب طعام محلية بجودة عالمية.
أهداف المهرجان
- دعم المنتجات الزراعية المحلية.
- تمكين المزارعين من تسويق منتجاتهم.
- تبادل الخبرات فيما بينهم.
- توعية المزارعين.
- إنتاج محصول ذي جودة عالية.
- إيجاد فرص وظيفية موسمية للباحثين عن عمل.
- تنشيط الحراك السياحي في محافظة شقراء.
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