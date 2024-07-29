طرق مبتكرة لاستخدام فلفل شقراء في الطهي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك هيئة فنون الطهي بصفتها شريكا استراتيجيا في النسخة الرابعة من «مهرجان فلفل شقراء»، الذي يقام خلال الفترة من 28 يوليو الجاري إلى 6 أغسطس المقبل، بإشراف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة، لتقدم دعمها للمهرجان عبر توفير محتوى ثريّ حول فنون الطهي السعودي، إضافة إلى تنظيم 8 ورش عمل تستعرض طرقا مبتكرة في استخدام الفلفل في الطهي.

يسلط المهرجان الضوء على الفلفل، وإنتاجه، وأهميته عبر مجموعة من الندوات، والفعاليات المصاحبة، والمسابقات للمهتمين والعاملين في المجال الزراعي، يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال، وذلك خلال كثير من الأركان المنوعة، والتي تشمل: مدينة الفلفل، القرية التراثية، منطقة المطاعم والمقاهي، منطقة الألعاب، الركن الريفي، منطقة العروض.

تأتي مشاركة الهيئة في المهرجان ضمن استراتيجيتها لدعم الفعاليات والمهرجانات المتخصصة في فنون الطهي السعودي بمختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار برنامج المشاركة المجتمعية ومهرجانات الطعام المحلية، الذي يسعى إلى تعزيز تجارب مهرجانات الطعام في جميع أنحاء المملكة، وتقديم تجارب طعام محلية بجودة عالمية.

أهداف المهرجان