أعمال فنية تعكس إبداعات 28 فنانا بمعهد مسك

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صيف 2024 مستمدة من موضوع المعهد لهذا العام، والذي يتمحور حول «وسائط الإعلام والتكنولوجيا» بمشاركة 28 من الفنانين السعوديين والمقيمين في المملكة العاملين بمختلف الوسائط الفنية، بعد دعوة عامة للتسجيل فيه. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن معهد مسك للفنون - أحد الجهات التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك - إطلاق النسخة الثانية لمعرض صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون:صيف 2024 مستمدة من موضوع المعهد لهذا العام، والذي يتمحور حول «وسائط الإعلام والتكنولوجيا» بمشاركة 28 من الفنانين السعوديين والمقيمين في المملكة العاملين بمختلف الوسائط الفنية، بعد دعوة عامة للتسجيل فيه. وتزين المسرح المجاور لصالة الأمير فيصل بن فهد للفنون في الرياض بـ35 عملا فنيا عكست منظور هؤلاء الفنانين حول الفضاءات العامة وعلاقة الناس بها.

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