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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية وبإشراف رابطة العالم الإسلامي أمس الأول الأقسام الجديدة بفرعه الدولي بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور سامي الصالح، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية الدكتور أحمد التوفيق، حيث جرى تدشين «بشير» أول شخصية افتراضية بالذكاء الاصطناعي لخدمة السيرة النبوية.

كما جرى تدشين قسم «الأنبياء كأنك تراهم» الذي يضم موسوعات علمية مؤصلة لأبرز محطات حياتهم، إضافة إلى موسوعة «دلائل النبوة ومعجزات الرسالة»، والتي تشمل 50 ألف دليل من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، كما افتتح قسم موسوعة النبي صلى الله عليه وسلم والطب والوقاية الصحية، والعديد من العروض السينمائية، وكذلك تم تطوير قسم أعظم منبر في الدنيا والجذع الذي حن للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم.

ويأتي تدشين هذه الأقسام تماشيا مع الإقبال الكبير والنجاح الهائل للمعرض، حيث يعد أول معارض ومتاحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية التي تقام خارج مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي تشرف عليها رابطة العالم الإسلامي .

شخصية بشير الافتراضية:

- زودت بإمكانات تقنية وموسوعية وعلمية.

- تتفاعل مع الزوار.

- تجيب بدقة عن جميع أسئلتهم.