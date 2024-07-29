شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق انقطاع الكهرباء بشرورة.. محاسبة المسؤولين وإجراءات تصحيحية عاجلة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية