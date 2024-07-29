شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الإلكترونية تعلن موعد نتائج القبول للالتحاق ببرامج البكالوريوس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، عن مواعيد نتائج القبول للمرشحين والمرشحات للالتحاق في برامج مرحلة البكالوريوس، بكافة فروع الجامعة، للعام الجامعي 1446هـ.
وأشارت الجامعة إلى تحديد يوم الاثنين 2024/07/29م موعدًا لإعلان نتائج الفرز الأول للمرشحين والمرشحات للقبول بالجامعة.
كما ستعلن الجامعة عن كافة المعلومات المتعلقة بالقبول عبر القنوات الرسمية للجامعة.
ويأتي ذلك للمساهمة في تجويد كفاءة إشغال المقاعد المتاحة، وإتاحة الفرصة لأبناء وبنات الوطن للالتحاق في برامج الجامعة بكافة فروعها.
وأشارت الجامعة إلى تحديد يوم الاثنين 2024/07/29م موعدًا لإعلان نتائج الفرز الأول للمرشحين والمرشحات للقبول بالجامعة.
طلبات الالتحاقودعت الجامعة كافة المتقدمين إلى متابعة طلبات الالتحاق عبر بوابة القبول.
كما ستعلن الجامعة عن كافة المعلومات المتعلقة بالقبول عبر القنوات الرسمية للجامعة.
إجراءات القبول الجامعيوبينت أن إجراءات القبول الجامعي لهذا العام، ستتضمن الفرز على أربع دفعات.
ويأتي ذلك للمساهمة في تجويد كفاءة إشغال المقاعد المتاحة، وإتاحة الفرصة لأبناء وبنات الوطن للالتحاق في برامج الجامعة بكافة فروعها.