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الجامعة الإلكترونية تعلن موعد نتائج القبول للالتحاق ببرامج البكالوريوس

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الجامعة الإلكترونية، عن مواعيد نتائج القبول للمرشحين والمرشحات للالتحاق في برامج مرحلة البكالوريوس، بكافة فروع الجامعة، للعام الجامعي 1446هـ.
وأشارت الجامعة إلى تحديد يوم الاثنين 2024/07/29م موعدًا لإعلان نتائج الفرز الأول للمرشحين والمرشحات للقبول بالجامعة.

طلبات الالتحاق

ودعت الجامعة كافة المتقدمين إلى متابعة طلبات الالتحاق عبر بوابة القبول.
كما ستعلن الجامعة عن كافة المعلومات المتعلقة بالقبول عبر القنوات الرسمية للجامعة.

إجراءات القبول الجامعي

وبينت أن إجراءات القبول الجامعي لهذا العام، ستتضمن الفرز على أربع دفعات.
ويأتي ذلك للمساهمة في تجويد كفاءة إشغال المقاعد المتاحة، وإتاحة الفرصة لأبناء وبنات الوطن للالتحاق في برامج الجامعة بكافة فروعها.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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