شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. الروبوت والتقنيات الذكية تشارك في فحص وصيانة البنية التحتية والان نبدء بالتفاصيل

متابعة أعمال الصيانات

أجهزة الروبوت والتقنيات الذكية تدخل الخدمة ضمن أعمال فرقنا الميدانية لرفع كفاءة شبكات تصريف السيول، فحص مكوناتها، المعالجة الاستباقية من خلال المستشعرات وتحليل البيانات.



تحقيقًا لأعلى معايير الجودة في تطوير خدمات البنية التحتية، تحقيق المستهدفات التنموية، نحو نمو وازدهار مدينتنا… pic.twitter.com/yxD8RUbG3t — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) July 28, 2024

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة منطقة الرياض إدخال أجهزة الروبوت الخاصة والتقنيات الذكية ضمن عملياتها الدورية في فحص شبكات تصريف السيول ومكوناتها للمعالجة الاستباقية، ويمكن لهذه الروبوتات السير في المياه والأسطح المختلفة، وقياس وتحليل الشبكات، ما يسهم في اتخاذ القرار بشكل سريع وفعّال.وتعمل الروبوتات على تصوير الشبكات بدقة ثلاثية الأبعاد، وبزاوية 360 درجة، وإظهار النتائج وتحويلها إلى بيانات عبر الذكاء الاصطناعي لتعظيم الاستفادة من التقنية في تسريع أعمال الأمانة، والتأكد من جاهزية شبكات تصريف السيول ووضع الخطط الاستباقية للمعالجة.وتواصل أمانة منطقة الرياض، متابعة أعمال الصيانات الدورية والوقائية، والمجدولة لجميع مكونات شبكات تصريف السيول في مدينة الرياض للتأكد من سلامتها وجاهزيتها. تحقيقًا لأعلى معايير الجودة في تطوير خدمات البنية التحتية، تحقيق المستهدفات التنموية، نحو نمو وازدهار مدينتنا... This is a Twitter Status— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh)والعمل على إصلاح أعطال الشبكات والمحيط بها عبر وسائل تقنية حديثة تسهم في معرفة الخلل، وطرق معالجته.وتأتي هذه الأعمال امتدادًا لجهود الأمانة في تقديم خدمات نوعية للسكان، والمحافظة على السلامة العامة، تحقيقًا لاستراتيجيتها في تفعيل التحول الرقمي، وأنسنة المدينة ونموها الحضري.