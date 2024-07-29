شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني بالرياض يخمد حريقًا في مصنع.. ويوضح آخر المستجدات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الدفاع المدني بالرياض، إخماد حريق في مصنع بمركز هيت، مشيرًا إلى أنه ما تزال أعمال التبريد مستمرة، ولا إصابات. أعمال السلامة والحماية قبل أيام قليلة كانت المديرية العامة للدفاع المدني، احتفت بتخريج الدورة التأهيلية لأعمال الدفاع المدني وأعمال السلامة والحماية من الحريق للأفراد لـ(152) مجندة.

وحضر مراسم التخريج مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، بمقر المديرية في مدينة الرياض.

