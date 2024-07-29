الدفاع المدني بالرياض يخمد حريقًا في مصنع.. ويوضح آخر المستجدات

شكرا لقرائتكم خبر عن الإيسيسكو تهنئ المملكة بمناسبة إدراج موقع "الفاو" بقائمة التراث العالمي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.