شكرا لقرائتكم خبر عن الإيسيسكو تهنئ المملكة بمناسبة إدراج موقع "الفاو" بقائمة التراث العالمي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هنأت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، المملكة العربية السعودية.
تأتي التهنئة بمناسبة إدراج موقع "المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية"، من طرف منظمة اليونيسكو على قائمة التراث العالمي.
وأوضحت أن إدراج هذا الموقع جاء خلال الدورة الـ46 لاجتماع لجنة التراث العالمي لليونسكو بالعاصمة الهندية نيودلهي مؤخراً.
ويأتي ذلك لإبراز الدور الحضاري الإسلامي ومكانة بلد الحرمين الشريفين كمركز للتلاقي الحضاري والسلم العالمي.
تأتي التهنئة بمناسبة إدراج موقع "المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية"، من طرف منظمة اليونيسكو على قائمة التراث العالمي.
موقع "الفاو" الأثريوأشاد بيان صادر عن الإيسيسكو بنجاح المملكة ممثلة بوزارة الثقافة وهيئة التراث واللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، في تحقيق المستهدف لرؤية المملكة 2030 بعدد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي.
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الموروث التاريخي للسعوديةواستحضرت الإيسيسكو بالمناسبة الشراكة المتميزة التي تجمعها مع المملكة العربية السعودية في مجال تثمين التراث الثقافي وحمايته، وتنسيق الجهود لوضع التدابير اللازمة لصون الموروث التاريخي والعمل على تطويره.
ويأتي ذلك لإبراز الدور الحضاري الإسلامي ومكانة بلد الحرمين الشريفين كمركز للتلاقي الحضاري والسلم العالمي.