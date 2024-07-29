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الإيسيسكو تهنئ المملكة بمناسبة إدراج موقع "الفاو" بقائمة التراث العالمي

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واس - الرباط 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هنأت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، المملكة العربية .
تأتي التهنئة بمناسبة إدراج موقع "المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية"، من طرف منظمة اليونيسكو على قائمة التراث العالمي.

موقع "الفاو" الأثري

وأشاد بيان صادر عن الإيسيسكو بنجاح المملكة ممثلة بوزارة الثقافة وهيئة التراث واللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، في تحقيق المستهدف لرؤية المملكة 2030 بعدد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي.

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وأوضحت أن إدراج هذا الموقع جاء خلال الدورة الـ46 لاجتماع لجنة التراث العالمي لليونسكو بالعاصمة الهندية نيودلهي مؤخراً.

الموروث التاريخي للسعودية

واستحضرت الإيسيسكو بالمناسبة الشراكة المتميزة التي تجمعها مع المملكة العربية السعودية في مجال تثمين التراث الثقافي وحمايته، وتنسيق الجهود لوضع التدابير اللازمة لصون الموروث التاريخي والعمل على تطويره.
ويأتي ذلك لإبراز الدور الحضاري الإسلامي ومكانة بلد الحرمين الشريفين كمركز للتلاقي الحضاري والسلم العالمي.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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