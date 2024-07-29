شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل طقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية اليوم الاثنين

الطقس في السعودية

الحالة على الخليج العربي والبحر الأحمر

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين في المملكة.وأشار على موقعه الرسمي، إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.وتشمل أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض والمدينة المنورة.وتصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان، وكذلك على أجزاء من منطقة نجران.كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية.وبخصوص أحوال البحر الأحمر، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين يصل أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، بينما حالة البحر تكون من خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وبالنسبة للخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، بينما حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.