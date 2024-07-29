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شخص يتحدث عن مخالفات سيارته بقيمة 3 مليون ريال .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - ظهر مواطن وهو يتحدث عن قيمة مخالفات سيارته، التي تتجاز الـ 3 ملايين ريال، بعد التخفيض الذي حصل عليه.

وجاء الرجل خلال المقطع برفقة أصدقائه الذين تعجبوا من فكرة أن يكون أحدهم عليه هذه القيمة من المخالفات، حيث مازحه أحدهم قائلًا: “محتاج تدفع 300 ألف ريال يوميًا”.

وتفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، حيث تعجبوا من قيمة المخالفات، فكتب أحدهم:”ما يوصل الشخص هذي المواصيل إلا لأنه مهمل ومتهور واللي كذا يستاهلون”.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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