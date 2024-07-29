شكرا لمتابعة خبر عن شخص يتحدث عن مخالفات سيارته بقيمة 3 مليون ريال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر مواطن وهو يتحدث عن قيمة مخالفات سيارته، التي تتجاز الـ 3 ملايين ريال، بعد التخفيض الذي حصل عليه.

وجاء الرجل خلال المقطع برفقة أصدقائه الذين تعجبوا من فكرة أن يكون أحدهم عليه هذه القيمة من المخالفات، حيث مازحه أحدهم قائلًا: “محتاج تدفع 300 ألف ريال يوميًا”.

وتفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، حيث تعجبوا من قيمة المخالفات، فكتب أحدهم:”ما يوصل الشخص هذي المواصيل إلا لأنه مهمل ومتهور واللي كذا يستاهلون”.