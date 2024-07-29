السعودية | “الغذاء والدواء” تؤكد نمو نتائج التسجيل والترخيص خلال الربع الأول من 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء نمو نتائج التسجيل والتراخيص خلال الربع الأول من عام 2024، التي تأتي نتاجًا للدعم والتمكين الذي تقدمه الهيئة للمستثمرين في القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة.

وأشارت “الغذاء والدواء” إلى النمو الملحوظ لمؤشر إصدار ترخيص المصانع ومستودعات الأدوية والتجميل بنسبة 16%، نتيجةً للدعم المقدم للاستثمار المحلي، كما شهد مؤشر تصنيف المنتجات نموًا وصل إلى ما نسبته 25%، وذلك يأتي انعكاسًا لزيادة وعي العملاء بتطور التنظيمات التشريعية والمسارات الرقابية لدى الهيئة، ومتابعتهم للتحديثات الدورية التي تصدرها.

وأوضحت أن معدل طلبات ترخيص الدعاية والإعلان عن الأدوية اللاوصفية حقق نموًا وصل إلى 57%، حرصًا على دعم وتحقيق سلامة المنتجات التي يتم تسويقها في المملكة، مشيرةً في الوقت ذاته إلى نمو معدل طلبات الترخيص لحملات التوعية بالأمراض والتثقيف الصحي بنسبة 69%، تعزيزًا للصحة العامة وزيادةً لوعي المجتمع.

وأشارت الهيئة إلى أنها خفضَّت مدة إصدار ترخيص وتعيين المختبرات الخاصة إلى 3 أيام عمل، دعمًا منها وتمكينًا للمستثمرين.

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