السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 250 سلة غذائية في مديريتي خنفر وزنجبار بمحافظة أبين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 250 سلة غذائية في مديريتي خنفر وزنجبار بمحافظة أبين، استفاد منها 1.750 فردًا بواقع 250 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2024م.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء للنازحين والأسر الأشد ضعفًا في اليمن.

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