السعودية | تقرير بريطاني يحتفي بميلاد أشبال الفهود السعودية الأربعة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تقرير بريطاني يحتفي بميلاد أشبال الفهود السعودية الأربعة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وأضاف “قربان” أن “غياب الفهد عن شبه الجزيرة العربية لأكثر من أربعة عقود يجعل ولادة هذه الأشبال جديرة بالملاحظة بشكل خاص”، مشيرًا إلى أن الاكتشافات الأخيرة لمومياوات الفهد القديمة في شمال المملكة العربية السعودية تسلط الضوء على الدور التاريخي للمنطقة كموطن للفهود.

وأكد محمد قربان أن الاستراتيجية الجديدة للمملكة تهدف إلى إعادة توطين الفهود باستخدام أفضل الممارسات العالمية، وتهدف الاستراتيجية إلى نجاح عمليات التكاثر في الأسر، واختيار المواقع الاستراتيجية، وإشراك المجتمع في الحفاظ على الحياة البرية.

وتركز المرحلة الأولى من الاستراتيجية على التكاثر والحفاظ على الموائل وتقييم البيئة، وستشمل المراحل اللاحقة إطلاق الفهود التي تم تربيتها في الأسر على سبيل التجربة ثم إعادة إدخالها إلى البرية.

وأكّد تقرير “ذا صن” أن التحدي العالمي المتمثل في الحفاظ على الفهود يتجلى في انخفاض معدل نجاح التكاثر في الأسر، إذ لا يتكاثر سوى 15% من الفهود المولودة في البرية بنجاح في الأسر، ولا يستمر سوى 20% منها في إنتاج ذرية.

الالتزام بالتنوع البيولوجي

وتابع التقرير أن نجاح المملكة العربية السعودية في تربية أربعة أشبال وإطلاق استراتيجية شاملة للحفاظ عليها، يؤكد التزام المملكة بالحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.

وتؤكد اكتشافات “مومياوات” الفهود، التي يعود تاريخها إلى ما بين 4000 إلى 120 عامًا، على الوجود التاريخي وأهمية الفهود في التنوع البيولوجي في المنطقة.

ويدعم التحليل الجيني جهود السعودية في تربية الفهود وإعادة توطينها، مما يدل على التزام قوي بالحفاظ على الحياة البرية.

الفهود السعودية

وتمكن فريق من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الذي درس القطط المحنطة من تحديد الجدول الزمني لانقراض الفهود في المملكة، وإثبات أن اختفاءها حدث مؤخرًا نسبيًّا، كما تمكن من استخراج عينات جينية تمت مقارنتها بالفهود في أجزاء أخرى من العالم لتحديد القطط كنوع فرعي مميز، يُعرف باسم الفهد الآسيوي.

ويأمل العلماء أن يتم إعادة الفهود من منشأة مركز الحياة البرية الوطني إلى البرية في النهاية لإعادة توطينها في شبه الجزيرة.