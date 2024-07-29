شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال ثلاثة شهداء من داخل منزل تعرض للقصف في شارع الثلاثيني بمدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف متواصل على حي تل الهوا جنوب المدينة.

في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لمخيمات وسط قطاع غزة، وقد طال القصف مخيمات البريج والمغازي والنصيرات، وذلك بعد ساعات من تهجير الاحتلال الإسرائيلي لنحو 60 ألف فلسطيني من مخيم البريج تحت وطأة القصف المكثف.

