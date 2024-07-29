السعودية | مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي يعتمد القوائم المالية لعام 2023م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الاجتماع السادس لمجلس إدارة الهيئة.

واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ ومن ضمنها اعتماد القوائم المالية وفق الأساس (النقدي، الاستحقاق، معايير المحاسبة المطبقة بالقطاع العام) للعام المالي 2023م، ومشتريات القمح خلال النصف الأول من العام المالي 2024م، كما تم استعراض تقارير اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، إضافة إلى آخر المستجدات والأعمال لمسار نقل المهام التشغيلية للصوامع التخزينية للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، والموضوعات الأخرى المتعلقة بنشاط الهيئة المدرجة بجدول الأعمال، وأصدر المجلس عدداً من القرارات في هذا الشأن.

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