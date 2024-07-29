السعودية | بـ47 مئوية.. “الأحساء” تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة و”السودة” الأدنى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الإثنين.

وأوضح المركز، أن الأحساء سجّلت أعلى درجة حرارة 47 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 13 درجة فقط.

وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 46 ْمئوية في الدمام، و45 درجة في الصمان، فيما سجّلت وادي الدواسر وشرورة وحفر الباطن والدهناء 44 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ13 درجة، تليها الباحة وأبها 17 درجة، والطائف 22 ْمئوية، والقريات 23، وطريف 24 ْمئوية.

وتوقّع المركز -بمشيئة الله تعالى-، أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك الخليج 365.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة؛ تصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران.

كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.

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