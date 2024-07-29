شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: غداً بداية موسم اللاهوب ويستمر 13 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني ، أن غداً الإثنين يوافق أول أيام موسم “اللاهوب – طبخ التمر”؛ حيث أوله طالع المرزم وثانيه الكلبين .

وأوضح الحصيني عبر حسابه على منصة «إكس» ، إن المرزم يعرف عند العرب قديمًا بالشعرى اليمانية، إذ يقول الخلاوي: “وإلى ظهر المرزم شبع كل كالف من الغين وانحن الليالي الشدايد، والكالف هو الفلاح الذي يعمل في الفلاحة بأجر، والغين النخل، وانحن تعني انصرفت وكناية عن زوال الشدة”.

وأضاف: “يظهر فيه نجم الذراع، وأيامه 13 يومًا؛ حيث تستمر فيه شدة حرارة الجو لكن هذه الأيام الحرارة فيه حول إلى أقل من المعدل السنوي، وتحدث به أحيانًا عواصف ترابية، خاصة في حالة تشكل سحب ممطرة، ويستخرج فيه اللؤلؤ من الخليج، وترتفع نسبة الرطوبة على السواحل”.

كما أشار إلى ظهور الغيوم على الوسطى والشرقية والغربية والجنوبية والشمالية بعضها ممطر، ويكثر فيه الرطب والفواكه الصيفية .

واختتم تغريداته ، ” إن المرزم يقع في المنزلة الخامسة من منازل الصيف؛ إذ يقول العرب: “إذا طلع الذراع حسرت الشمس القناع، وأشعلت في الأرض الشعاع، وترقرق السراب بكل قاع، وكنست الظباء؛ كناية عن شدة الحر”.