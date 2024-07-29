شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أتربة ورياح وأمطار على أربعة مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، عن حالة الجو بأربعة مناطق في المملكة، وهي نجران وحائل وجازان وشرورة.

حيث نبه من أتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كم، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 8 مساءً. رياح وأتربة على منطقة حائل وحذر المركز من هبوب رياح نشطة ‏وأتربة ‏مثارة ‏على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى ‏الرؤية ‏الأفقية، ‏تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة‏‏.‏

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى- ‏حتى ‏الساعة 7 ‏مساءً‏‏.‏ أمطار غزيرة وعواصف على جازان وأشار المركز إلى هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية, وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، و أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما نبّه من عواصف ترابية ورياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية وارتفاع الموج على مدينة جيزان ومحافظات بيش، والدرب، وجزر فرسان.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً. أتربة مثارة على شرورة ونبَّه المركز أيضًا من أتربة مثارة على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية لمسافة تتراوح من (1 - 3) كلم.

وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.

