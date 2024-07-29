54 % انخفاض وفيات الحوادث المرورية في 2023

كشف برنامج تحوُّل القطاع الصحي عن انخفاض معدل وفيات الحوادث المرورية في 2023، بنسبة 54%، ليصل إلى 13.6 وفاة لكل 100 ألف شخص، مقارنة بـ28.41 وفاة لكل 100 ألف شخص في عام 2016.

وأوضح تقرير تحول القطاع الصحي 2023 أن إصابات حوادث الطرق بلغت 70.87 لكل 100 ألف شخص، مقارنة بإصابات بلغت 74 لكل 100 ألف شخص في 2016.

وشكلت الطرق التي تفي بمعايير السلامة المرورية نسبة 77%، فيما بلغت المركبات التي تتوافق مع متطلبات ومعايير الفحص الدوري المحدثة نسبة 46%.

وتطرق التقرير إلى إشادة منظمة الصحة العالمية بجهود المملكة في خفض أعداد الوفيات من الحوادث المرورية خلال خمس السنوات الماضية. فيما بلغ عدد الحالات التي تم إنقاذها عبر الإسعاف الجوي 2678 حالة، وأكثر من 300 ألف إحالة داخلية وخارجية ناجحة.

ارتفاع متوسط العمر

وذكر التقرير أن متوسط العمر في المملكة ارتفع إلى 77.6 سنة، علما بأن المستهدف في 2030 هو 80 عاما، كما ارتفع معدل الرضا عن الخدمات الصحية المقدمة من 79 % في 2022 إلى 81% في 2023.

وفيما يخص الوقاية كشف التقرير أنه تم إجراء أكثر من مليون فحص مبكر عن مرض السكري، وأكثر من 5 ملايين فحص مبكر عن السمنة، وأكثر من 200 ألف فحص عن سرطان الثدي، وأكثر من 100 ألف فحص عن سرطان القولون.

التقنية في خدمة الصحة

وحول التقنية ودورها في الخدمات الصحية المقدمة، ذكر تقرير تحول القطاع الصحي 2023، أن عدد المستفيدين من تطبيق «صحتي» بلغ 30 مليون مستفيد، وذلك بارتفاع بلغ 15% عن عام 2022، في حين قدمت 1.6 مليون استشارة افتراضية، و9.2 ملايين موعد افتراضي، حيث بلغت نسبة الاستشارات التي تقدم بشكل افتراضي نحو 36%.

وبالنسبة لمستشفى الصحة الافتراضي فقد بلغ عدد المستشفيات المرتبطة به نحو 170 مستشفى، وذلك بزيادة 20 مستشفى عن عام 2022.

وفيما يخص الهلال الأحمر السعودي فقد بلغ عدد المراكز الإسعافية في كافة مناطق المملكة 514 مركزا بنهاية 2023.

صحة ضيوف الرحمن

وقال التقرير إن الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن في حج 1444هـ اشتملت على 50 عملية قلب مفتوح و800 قسطرة قلبية، وأكثر من 1600 جلسة غسيل كلى، وأكثر من 8 آلاف عملية إنقاذ من حالات ضربات الشمس، في حين بلغ عدد المنشآت العاملة في الحج أكثر من 354 منشأة صحية، وأكثر من 36 ألف ممارس صحي، في حين تلقى الرعاية الطبية نحو 400 ألف حاج وحاجة.

أبرز أرقام برنامج تحوُّل القطاع الصحي 2023

- 54 % انخفاض وفيات الحوادث المرورية

- 4 حالات انخفاض في إصابات حوادث الطرق

- 77 % الطرق التي تفي بمعايير السلامة المرورية

- 2678 حالة تم إنقاذها عبر الإسعاف الجوي

- +300 ألف إحالة داخلية وخارجية ناجحة

- 77.6 سنة متوسط العمر بعد الارتفاع

- 79 % معدل الرضا عن الخدمات الصحية

- 6.3 ملايين فحص عن أمراض خطيرة ومزمنة كإجراء وقائي

- 30 مليون مستفيد من تطبيق «صحتي»

- 514 مركزا إسعافيا في جميع مناطق المملكة