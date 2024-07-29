شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز تُطلق برنامج "تواصل الإنساني" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في مبادرة إنسانية اجتماعية تعكس حرص جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي على ترسيخ القيم الإسلامية والإنسانية لدى أفراد المجتمع كافة وكعادتها في تلمس الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والتواصل مع أفراد المجتمع، أطلقت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي برنامج "تواصل الإنساني".

"تواصل الإنساني" هو برنامج إنساني تطوعي يهدف لتعزيز الجانب الإنساني لدى المواطن والمقيم وتقوية أواصر أفراد الأسرة من خلال القيام بزيارات دورية من قبل أعضاء الجائزة أو أصدقاء صيتة المتطوعين لفئات عزيزة من المجتمع وعمل اللقاءات والبرامج، وإشاعة البهجة والسرور على قلوبهم وإشعارهم أنهم جزء مهم وغالي ومحط تقدير واحترام من الجميع.

ونفذت الجائزة برنامج "تواصل الإنساني" يوم الثلاثاء 30/ 7/ 2024 بحضور الأميرة سارة بنت فيصل بن خالد آل سعود مسؤول الشراكات المجتمعية بالجائزة وبالتعاون مع جمعية كيان للأيتام وبرعاية مركز ووش الترفيهي الذي أبدى استعداده لاستضافة أبنائنا الأيتام وتسخير إمكانيات المركز لخدمتهم والترفيه عنهم.

كما وُزعت العديد من الهدايا للأطفال والأمهات الحاضنات من قبل الجائزة ومن قبل متجر فواح للعطور.