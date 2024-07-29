50 % زيادة دعم التوظيف بالبلدية والإسكان

رفعت وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية نسبة الدعم المالي في منتج دعم التوظيف من 30% إلى 50%، لـ 53 مهنة و45 نشاطاً، وبحد أقصى 3 آلاف ريال.

وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز التوطين وإمداد القطاع بالكوادر المؤهلة والمدربة وتحقيق الاستدامة والاستقرار الوظيفي.

ويأتي القرار ضمن الجهود الهادفة للتوطين وزيادة نسبة السعوديين في قطاعي البلديات والإسكان.

فرص عمل

تسعى وزارة البلديات والإسكان إلى استقطاب أفضل الموارد البشرية من كلا الجنسين لتحقيق رؤية الوزارة وتمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات، والارتقاء بسوق العمل من خلال تطوير السياسات والتشريعات، وتمكين منسوبي الوزارة من تقديم تجربة مميزة للمستفيدين.

وسبق وأن فتحت الوزارة المجال للجميع ذكورًا وإناثًا للتقدم لفرص العمل المتاحة إيمانًا منها بأهمية توفير أفضل الممارسات التي تكفل مشاركة الجميع في العمل وتحقيقًــا لمبدأ المساواة بين الجنسين. وشمل التعيينات في 2023 نحو 20 إدارة تابعة للوزارة أبرزها التميز الرقابي، والإدارة العامة للإحصاء، والإدارة العامة لتنفيذ الإستراتيجية وتمكين الأمانات، وكذلك الوكالة المساعدة لعمليات التحول الرقمي.

كانت وزارة البلديات والإسكان وبالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت في21 من شهر يوليو الجاري عن بدء تنفيذ قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 25%، حيث سيتم تطبيق نسب التوطين على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الهندسية.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص المهن الهندسية.

إدارات التوظيف المخطط عام 2023

- التميز الرقابي

- الإدارة العامة للإحصاء

- الإستراتيجية وتطوير الأعمال

- تنفيذ الإستراتيجية وتمكين الأمانات

- الإستراتيجية والتقارير

- عمليات الأراضي

- الأمن الرقمي

- الوكالة المساعدة لعمليات التحول الرقمي

- الخدمات التقنية

- خدمات العملاء ومراكز الاتصال

- حلول المدن الذكية

- بنك البيانات

- التطوير الفني والدراسات

- الإصحاح البيئي

- مركز التخصيص

- التخطيط والمنتجات

- تنمية الإيرادات

- عمليات المنتجات السكنية

- الوكالة المساعدة للمعروض السكني والتطوير العقاري

- الإدارة العامة للأداء والتطوير