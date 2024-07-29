شكرا لمتابعة خبر عن هل يجوز فسخ عقد الزواج إذا اشترط الولي إتمامه خلال سنة ولم يتحقق؟ الشيخ المنيع يرد.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الشيخ عبدالله المنيع، أنه يجوز للولي في عقد الزواج، عن يضع أي شرط طالما لما يحرم حلال ولا يحل حرام.

ووجه أحد المتابعين سؤالا للشيخ المنيع خلال برنامج فتاوى، قائلاً “إذا اشترط الولي في عقد الزواج إتمام الزواج خلال سنة، وإلا يكون العقد مفسوخًا، هل يجوز ذلك؟”.

من جانبه قال “المنيع” : “لا يظهر لي مانع في ذلك، لأن هذا شرط لك يحرم حلال ولم يحل حراما، هي متزوجة ولم يدخل بها زوجها، هذا شرط صحيح ولكن يعني أنها مجرد ما تمضي سنة ينفسخ العقد “.

وتابع قائلاً:” لايجوز فسخ العقد إلا بحكم شرعي، وعلى كل حال فهم يتقدمون إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يحقق في ذلك، ثم بعد ما يتم له التثبت مما في الدعوى بعد ذلك يقوم بفسخ العقد”.