شكرا لمتابعة خبر عن شباب ينقذون حياة عاملة من حريق مفاجئ بمنزلهم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثارت شجاعة مجموعة من الشباب إعجاب السعوديين ، بعدما استطاعوا اقتحام المنزل بقوة وإخراج العاملة المنزلية ، والتي كانت عاقلة داخل المنزل وسط النيران .

وأظهر مقطع فيديو متداول ، الشباب وهم يحاولون كسر باب غرفة العاملة المنزلية ، بينما كانت النيران الملتهبة والأدخنة تتصاعد وسط المنزل .

وحظى المقطع بتفاعل واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، معلقين بكلمات الشكر والثناء على ردة فعل الشباب ، وجاءت التعليقات كالتالي : ” بسم الله والله إنهم كفو” ، ” يعطيهم العافية” ، “بيض الله وجيهكم” .