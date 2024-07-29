6 إجراءات لسحب المنتج المغشوش

كشفت التجارة عن إجراءات سحب المنتج المغشوش، التي جاءت كالتالي:
1 يلتزم (المُنتج - المستورد - الموزع - البائع) بسحب المنتج المغشوش على نفقته فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة، أو عند تحرير محضر بضبطها أو إبلاغ أحد العاملين لديه.
2 -يلتزم المخالف بنشر إعلان على نفقته عن سحب المنتج المغشوش خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من اكتشاف المخالفة أو إبلاغه بها في صحيفتين يوميتين.
3 تقوم الوزارة والجهات المختصة بنشر إعلان سحب المنتج المغشوش في وسائل الإعلام وفي مواقعها الإلكترونية.
4 - يلتزم المخالف بإبلاغ جهة الضبط المختصة بالكميات التي تم سحبها والتحفظ عليها أولاً بأول.
5- يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش من الأسواق في مدة لا تتجاوز (15) يوما من تاريخ اكتشاف الغش أو إبلاغه بذلك.
6- يتم التصرف في المنتج المغشوش الذي تم سحبه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة.
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