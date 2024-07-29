6 إجراءات لسحب المنتج المغشوش

كشفت التجارة عن إجراءات سحب المنتج المغشوش، التي جاءت كالتالي:

1 يلتزم (المُنتج - المستورد - الموزع - البائع) بسحب المنتج المغشوش على نفقته فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة، أو عند تحرير محضر بضبطها أو إبلاغ أحد العاملين لديه.

2 -يلتزم المخالف بنشر إعلان على نفقته عن سحب المنتج المغشوش خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من اكتشاف المخالفة أو إبلاغه بها في صحيفتين يوميتين.

3 تقوم الوزارة والجهات المختصة بنشر إعلان سحب المنتج المغشوش في وسائل الإعلام وفي مواقعها الإلكترونية.

4 - يلتزم المخالف بإبلاغ جهة الضبط المختصة بالكميات التي تم سحبها والتحفظ عليها أولاً بأول.

5- يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش من الأسواق في مدة لا تتجاوز (15) يوما من تاريخ اكتشاف الغش أو إبلاغه بذلك.

6- يتم التصرف في المنتج المغشوش الذي تم سحبه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة.