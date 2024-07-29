إطلاق مؤشر كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي 2024

وأوضحت هيئة الحكومة الرقمية أنّ المؤشر يقيس أداء المواقع الإلكترونية الحكومية وفقاً لمنظورين رئيسيين هما: الكفاءة الفنية، وجودة المحتوى، ويندرج تحت كل منظور منهما مجموعة من المحاور تحتوي على معايير فرعية يتم قياس المواقع بناءً عليها، ويُعدّ مؤشر كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي، "المؤشر الوطني الرابع" ضمن إطار دعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي، وتعزيز الهوية الوطنية على محركات البحث العالمية.
ويعمل المؤشر على تحسين كفاءة المواقع الإلكترونية الحكومية وجودة محتواها الرقمي، كما يُمكّن الجهات الحكومية من معرفة مستوى كفاءة مواقعها، واكتشاف المحاور التي تتطلب تحسينها ورفع كفاءتها، إضافة لتبادل قصص النجاح الوطنية؛ بهدف تعميم الاستفادة من تجاربها ونماذج أعمالها.
ويهدف مؤشر كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي، إلى مواكبة التوجهات الحديثة لتحسين محركات البحث العالمية، إضافة إلى دعم مسؤولي المحتوى بالجهات الحكومية، في إعداد محتوى قيّم للجمهور المستهدف يسهُل الوصول إليه، ويناسب جميع الفئات العمرية.
ويأتي ذلك في إطار جهود هيئة الحكومة الرقمية لتطوير البنية الرقمية للجهات الحكومية، ورفع كفاءة المواقع والبوابات الإلكترونية، للوصول إلى مواقع حكومية تنافس على الظهور ضمن النتائج الأولى لمحركات البحث العالمية، وتصبح المصادر الرسمية للمعلومات والأخبار، وذلك ضمن مساعي الهيئة، بالشراكة مع الجهات الحكومية، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
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