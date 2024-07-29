منصة للتدريب بديوان المظالم

تبدأ منصة «خبير» الرقمية للتدريب التعاوني التابعة لديوان المظالم، الأحد المقبل، تلقي طلبات الراغبين في التدريب بديوان المظالم ومحاكمه والمرافق التابعة له بجميع مناطق المملكة، حيث تستهدف طلاب وطالبات الجامعات ومعهد الإدارة العامة، ليتمكنوا عبر المنصة من التقديم واختيار التخصص المراد ومكان التدريب الأنسب لهم، مع إمكان تتبع الطلبات.

وأوضح ديوان المظالم أنه سيبدأ تلقي طلبات الراغبين في التدريب من يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2024م حتى نهاية عمل يوم الخميس 8 أغسطس 2024.

يمنح برنامج التدريب التعاوني (خبير) للراغبين فيه فرص التدريب في محاكم وإدارات ديوان المظالم بمناطق المملكة في التخصصات التالية: الموارد البشرية، وإدارة المواد، والسكرتارية، والشريعة، والأنظمة، والقانون، والمحاسبة، وأصول الدين، وبرنامج الدراسات القانونية (دبلوم)، وإدارة الأعمال، وتقنية المعلومات، والمكتبات، والإدارة المالية، والعلاقات العامة والإعلام.

ويسعى ديوان المظالم من خلال التدريب التعاوني الذي يتيحه للطلاب والطالبات إلى إيجاد مزيد من الفرص التشاركية مع القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة، بما فيها القطاعات التعليمية، وفق ما رُسم له في رؤيته من خطط وأهداف تقتضيها ريادته فيما يقدمه من أعمال وما يتبناه من مبادرات.