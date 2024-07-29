ضبط عمالة مخالفة حولت مزرعة لمصنع أغذية

وتتابع بلدية الدلم أعمال المنشآت التجارية مع متابعة تطبيق الاشتراطات وذلك لضمان أن تكون وفق أعلى معايير الجودة، ومعلومة المصدر، للحد من الممارسات غير النظامية، التي تسهم في الإضرار بالمستهلكين بمخالفة الأنظمة والقوانين.
وستواصل البلدية الحملات الرقابية التي تهدف إلى التأكد من تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية، والكشف عن السلوكيات والممارسات الخاطئة من قبل العمالة، وتصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، وكذلك الحد من العمالة المخالفة، والتأكد من نظامية مهن العمالة.
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