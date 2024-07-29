معالجة ‏‏التشوه البصري بحائل

واصلت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها، من خلال ‏فرقها الرقابية معالجة عناصر ‏التشوه البصري، وتحسين المظهر الحضري ‏في ‏المنطقة ‏ومحافظاتها.‏

وبيّنت أن أعمال معالجة التشوه البصري خلال الأسبوع الماضي بلغت 740 بلاغًا، ‏شملت تأهيل الشوارع بأعلى جودة، ‏ورفع كفاءة الطرق، وتحسين المشهد ‏الحضري ‏من ‏خلال ‏معالجة 195 موقعًا في ‏صيانة الطرق والأرصفة، وصيانة 212 ‏من أعمدة الإنارة، إلى ‏جانب ‏معالجة 103 ‏مواقع لصيانة الحدائق والمتنزهات، ونظافة ‏‏109 من الأماكن العامة، ‏وكذلك ‏رفع 7 ‏سيارات تالفة، و14 جولة إصحاح بيئي. ‏

وأكدت الأمانة أنها تستهدف القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي ‏والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية في أهمية المحافظة ‏على ‏البيئة، ‏وحماية ‏المرافق ‏العامة، ‏ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.‏

من جهة أخرى ‏واصلت أمانة منطقة حائل أعمالها بمشروع تطوير، ورفع كفاءة طريق الملك ‏فيصل بحي ‏صبابة، ‏وحي السمراء، وحي الطريفي، من خلال السفلتة وإنشاء أرصفة، وإعادة ‏تأهيل وإنارة ‏الطرق ‏الرئيسية والفرعية.