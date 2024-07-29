معالجة ‏‏التشوه البصري بحائل

وبيّنت أن أعمال معالجة التشوه البصري خلال الأسبوع الماضي بلغت 740 بلاغًا، شملت تأهيل الشوارع بأعلى جودة، ورفع كفاءة الطرق، وتحسين المشهد الحضري من خلال معالجة 195 موقعًا في صيانة الطرق والأرصفة، وصيانة 212 من أعمدة الإنارة، إلى جانب معالجة 103 مواقع لصيانة الحدائق والمتنزهات، ونظافة 109 من الأماكن العامة، وكذلك رفع 7 سيارات تالفة، و14 جولة إصحاح بيئي.
وأكدت الأمانة أنها تستهدف القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية في أهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.
من جهة أخرى واصلت أمانة منطقة حائل أعمالها بمشروع تطوير، ورفع كفاءة طريق الملك فيصل بحي صبابة، وحي السمراء، وحي الطريفي، من خلال السفلتة وإنشاء أرصفة، وإعادة تأهيل وإنارة الطرق الرئيسية والفرعية.
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