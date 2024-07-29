شكرا لمتابعة خبر عن مختص يوضح أنواع الإجازات في نظام العمل وشروط استحقاقها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال مدرب التنمية البشرية مصعب الجرفالي، أن هناك ستة أنواع من الإجازات في نظام العمل السعودي.

وأوضح الجرفالي، بمداخلة عبر أثير “العربية إف إم” أن الإجازة في نظام العمل تشمل الإجازة الرسمية والإجازة العامة والإجازة الخاصة، والإجازة الخاصة بالمرأة، والإجازة المرضية، والإجازة بدون أجر.

وأضاف في حديثه أن الإجازة الرسمية هي أربع إجازات يستحقها جميع العمال من جميع الفئات وهي إجازة عيدي الفطر والأضحى وإجازة اليوم الوطني ويوم التأسيس، وهي مستحقة للعامل بدون استثناء والعمل فيها يتم باستحقاق أجر إضافي حال كان هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل بهذا الشأن.

وتابع الجرفالي، أن الإجازة السنوية لا تقل عن 21 يوما بعد مرور خمس سنوات وبعد مرور تلك المدة ترفع إلى 30 يوما، أما الإجازات الخاصة تشمل، قدوم مولود، أو زواج، أو حالات الوفاة، أو كان العامل لديه امتحانات في مؤسسة تعليمية، وإجازة لأداء فريضة الحج وتتراوح من 10 إلى 15 يوما.

ونهي حديثه قائلاً ، بأن الإجازة السنوية مستحقة للعامل بعد مرور عام ولكن النظام أوضح أن لصاحب العمل حق تأجيل تلك الإجازة 90 يوما لمصلحة العمل وما هو أكثر من ذلك يتطلب موافقة العامل، مشيرا إلى أن الإجازة بدون راتب تكون باتفاق بين صاحب العمل والعامل.